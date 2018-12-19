PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / В честь Трампа назвали "пугливую" амфибию/

В честь Трампа назвали “пугливую” амфибию

Ученые нашли новую слепую амфибию и продали право ее назвать. Этим воспользовались критики политики Дональда Трампа.

10-сантиметровую слепую амфибию нашли в Панаме. Ученые решили продать право назвать животное на аукционе, который в результате выиграл глава британской строительной компании EnviroBuild Айдан Белл.

Мужчина заплатил за это 25 тысяч долларов.

Сообщается, что бизнесмен дал амфибии название Dermophis donaldtrumpi в честь президента США Дональда Трампа.

Право назвать амфибию было продано на аукционе. Фото: envirobuild.com

Читайте: Швеция ввела новое слово в честь Трампа

Он пояснил, что животное обладает способностью прятать голову в песок, что напоминает ему то, как Трамп игнорирует Парижское соглашение по климату.

Сайт компании даже сделал соответствующий коллаж, на котором амфибии дорисовали волосы президента США.

К слову, в Южной Каролине в честь Трампа назвали аллигатора оранжевого окраса.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Трамп обещает “красивую” стену на границе с Мексикой
Трамп назначил нового руководителя Белого дома
СМИ называют зятя Трампа следующим главой аппарата Белого дома
Встречи Трампа и Путина не будет, пока украинцы в плену РФ – Болтон
В аэропорту Борисполя спасатели “распилили” кафе из-за кошки пассажиров
Почти $300 тыс.: порноактрису обязали выплатить Трампу компенсацию
В случае импичмента: Трамп пригрозил восстанием
16 человек из окружения Трампа контактировали с РФ во время предвыборной кампании – СМИ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка