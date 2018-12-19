Ученые нашли новую слепую амфибию и продали право ее назвать. Этим воспользовались критики политики Дональда Трампа.

10-сантиметровую слепую амфибию нашли в Панаме. Ученые решили продать право назвать животное на аукционе, который в результате выиграл глава британской строительной компании EnviroBuild Айдан Белл.

Мужчина заплатил за это 25 тысяч долларов.

Сообщается, что бизнесмен дал амфибии название Dermophis donaldtrumpi в честь президента США Дональда Трампа.

Право назвать амфибию было продано на аукционе. Фото: envirobuild.com

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Он пояснил, что животное обладает способностью прятать голову в песок, что напоминает ему то, как Трамп игнорирует Парижское соглашение по климату.

Сайт компании даже сделал соответствующий коллаж, на котором амфибии дорисовали волосы президента США.

К слову, в Южной Каролине в честь Трампа назвали аллигатора оранжевого окраса.