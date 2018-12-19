В России коммунальщики к новогодним праздникам сделали горки из снега и покрыли их белой краской.
В городе Мыски в России коммунальщики “отличились” к новогодним праздникам.
Работники службы построили горки из снега и покрыли их белой краской, которая оставалась на руках людей, сообщает Lenta.ru.
Об этом сообщила одна из жительниц города, выложив в доказательство видео. По ее словам, горки покрасили с целью скрыть грязный снег.
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Власти города уже объявили коммунальщикам выговор.
Напомним, в Канаде мужчина разыграл уборщиков, слепив на обочине дороги автомобиль из снега.
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