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Факти / LOL / У Росії комунальники пофарбували брудний сніг білою фарбою/

В России коммунальщики покрасили грязный снег белой краской

В России коммунальщики к новогодним праздникам сделали горки из снега и покрыли их белой краской.

В городе Мыски в России коммунальщики “отличились” к новогодним праздникам.

Работники службы построили горки из снега и покрыли их белой краской, которая оставалась на руках людей, сообщает Lenta.ru.

Об этом сообщила одна из жительниц города, выложив в доказательство видео. По ее словам, горки покрасили с целью скрыть грязный снег.

Читайте: “Сюрприз” из снега: в Виннице коммунальщик проучил героя парковки

Власти города уже объявили коммунальщикам выговор.

Напомним, в Канаде мужчина разыграл уборщиков, слепив на обочине дороги автомобиль из снега.

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