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Взгляд мачо и “каминг-аут”: лучшие шутки Притулы на втором нацотборе Евровидения

Традиционно ведущим второго полуфинала национального отбора на Евровидение был Сергей Притула.

Взгляд мачо и “каминг-аут”: лучшие шутки Притулы на втором нацотборе Евровидения

Ведущий нацотбора на Евровидение 2019 Сергей Притула второй год подряд вместе с участником LAUD проводит батл – Взгляд мачо.

В этом году победа за ведущим. По его мнению, певцу не хватило харизмы.

Также Сергей Притула ошеломил всех так называемым каминг-аутом и заявил, что в молодости был поклонником группы Анна-Мария, в которой пел Виктор Павлик. Более того, даже сейчас часто ищет песни группы.

Читайте: Второй полуфинал нацотбора на Евровидение 2019 (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)

После национального отбора украинцы разбирают слова ведущего на цитаты, а второй полуфинал 2019 не стал исключением.

Смотрите на видео все шутки Сергея Притулы во втором полуфинале национального отбора:

Ранее Факты ICTV писали, кто прошел в финал нацотбора на Евровидение 2019.

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