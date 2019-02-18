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Топ-10 лучших мемов и гифок с Траволтой

Сегодня, 18 февраля, празднует свой юбилей Джон Траволта. Ему исполнилось 65 лет. Факты ICTV собрали для вас самые забавные и веселые мемы с участием актера.

Топ-10 лучших мемов и гифок с Траволтой

Успех к Джону Траволта пришел, когда в 1994 году он сыграл в фильме Квентина Тарантино Криминальное чтиво.

Именно персонаж из этой картины породил наибольшее количество анимационных мемов. Пользователи превратили короткий эпизод для иллюстрации жизненных ситуаций, которые вызывают замешательство.

1. Когда с утра не можешь найти свою машину на парковке

2. Когда приходишь в поликлинику и не понимаешь, кто последний в очереди

3. Синхронность удивляет

4. Когда ошибся баром

5. Бывают непредвиденные потери

6. В конце месяца

7. Главное вовремя опомниться

8. Что-то Скарлет не восторге от ухажера

9. Однако есть те, кому бы это понравилось

10. Твоя первая дискотека

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К слову, ранее Факти ICTV собрали самые смешные шутки и мемы о Дне всех влюбленных.

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