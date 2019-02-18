Сегодня, 18 февраля, празднует свой юбилей Джон Траволта. Ему исполнилось 65 лет. Факты ICTV собрали для вас самые забавные и веселые мемы с участием актера.
Успех к Джону Траволта пришел, когда в 1994 году он сыграл в фильме Квентина Тарантино Криминальное чтиво.
Именно персонаж из этой картины породил наибольшее количество анимационных мемов. Пользователи превратили короткий эпизод для иллюстрации жизненных ситуаций, которые вызывают замешательство.
1. Когда с утра не можешь найти свою машину на парковке
2. Когда приходишь в поликлинику и не понимаешь, кто последний в очереди
3. Синхронность удивляет
4. Когда ошибся баром
5. Бывают непредвиденные потери
6. В конце месяца
7. Главное вовремя опомниться
8. Что-то Скарлет не восторге от ухажера
9. Однако есть те, кому бы это понравилось
10. Твоя первая дискотека
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