Чиновник не признался, что фильм для взрослых запустился на его смартфоне, и убежал, забыв верхнюю одежду.

В Кропивницком директор Кировоградского облавтодора Андрей Рудник попал в конфуз из-за фильма для взрослых.

Инцидент произошел во время выступления в областной госадминистрации другой чиновницы Виктории Куликовой. Во время ее отчета в помещении громко зазвучали звуки “клубнички”, что вызвало улыбки у присутствующих, пишет CBN.

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Представители СМИ утверждают, что любителем порно оказался именно Андрей Рудник. После совещания журналистка пыталась взять у него комментарий на счет конфуза, однако чиновник многократно повторил “Я не понимаю, о чем вы говорите” и убежал, даже забыв верхнюю одежду.

Напомним, нардепа поймали, когда он во время заседания Рады обменивался интимными картинками с неизвестной девушкой.