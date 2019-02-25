Президент Украины Петр Порошенко рассказал анекдот о кубинцах и станцевал во время выступления на молодежном форуме.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал анекдот о кубинцах и станцевал во время выступления на молодежном форуме в Переяслав-Хмельницком, видео опубликовал канал 112 Украина.

Порошенко рассказал анекдот о том, как украинская делегация приехала на Кубу и призвала жителей начать работать.

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– У вас большие проблемы на Кубе, у вас никто не работает. Никто. Как только собираются три или пять кубинцев, они сразу начинают танцевать самбу. Может начнете работать? Давайте соберем митинг под лозунгом “Давайте работать. Самбе – нет!”. Собрали митинг, выступает Фидель и говорит “Давайте работать. Самбе – нет!”, “Давайте работать. Самбе – нет!”

В итоге, люди на митинге подхватили и начали танцевать и петь в ритме самбы. В этот момент Порошенко пританцовывал.

Президент провел аналогии с ситуацией в Украине.

К слову, Порошенко рассказал, что мечтает о работе депутатом Европейского парламента от Украины.