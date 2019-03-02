В Китае сеть американских кофеен Starbucks 26 февраля выпустила лимитированную коллекцию чашек Cat Paw Cup, посвященную весеннему цветению вишни.

Кружки в форме кошачьей лапы стали причиной беспорядков.

Посетители за несколько часов до открытия кофеен выстраивались в очереди и даже устраивали драки.

В сети много видеороликов, снятых свидетелями, на которых люди ссорились и дрались, пытаясь заполучить стеклянную кружку с двойными стенками, напоминающая кошачью лапу.

Стоит такая чашка 199 юаней – около 800 грн. До 3 марта они будут в продаже в кофейнях Starbucks и онлайн.

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К слову, в Китае спасли пьяного мужчина, который три часа гулял по высоковольтным силовым кабелям.

Фото: скрин видео MY NEWS TV