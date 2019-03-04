В столице Дагестана местные жители сняли “торжественное” открытие нового мусорника.

В дагестанском городе Махачкала власти устроили целый праздник в честь того, что во дворе одного из многоквартирных домов были установлены новые баки для мусора.

На видео, которое снял очевидец, видно, что на открытие мусорки пригласили взрослых и детей с шариками.

Установку баков не забыли также “увековечить” на групповой фотографии.

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– Жаль, у детей нет цветов, чтобы возложить, – иронизирует автор, снимая видео.

Напомним, в России коммунальщики к новогодним праздникам покрасили грязный снег белой краской.