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Гройсман пообещал принудительное лечение зависимым от соцсетей министрам

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал назначить принудительный курс лечения членам правительства, которые не могут расстаться с телефоном во время заседаний.

Гройсман пообещал принудительное лечение зависимым от соцсетей министрам

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал назначить принудительный курс лечения от соцсетей тем членам правительства, которые не могут отложить в сторону телефон во время заседаний.

– Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны отложите в сторону и не заглядывайте в различные соцсети, или я назначу вам принудительный курс лечения от соответствующей зависимости, – сказал Гройсман.

Он добавил, что во время совещаний говорят о серьезных для страны вещи.

По словам премьер-министра, иногда складывается впечатление, что некоторых можно потерять во время заседаний из-за погружения в виртуальный мир.

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К слову, во время выступления на молодежном форуме президент Петр Порошенко решил рассказать анекдот о кубинцах.

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