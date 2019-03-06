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Трамп признался, что будет скучать по Клинтон на выборах. Она ответила мемом

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет скучать на выборах 2020 года по Хиллари Клинтон. Она в ответ отправила мем.

Трамп признался, что будет скучать по Клинтон на выборах. Она ответила мемом

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что будет скучать по Хиллари Клинтон на выборах 2020 года.

– Клинтон подтверждает, что она не будет баллотироваться в 2020 году, что исключает третью попытку занять Белый дом. Жаль, это означает, что мне не придется соревноваться против нее снова. Мне будет очень ее не хватать, – заявил Трамп.

Через несколько минут Клинтон ответила Трампу, опубликовав мем из фильма Крутые девчонки, в котором героиня говорит: Почему ты так одержим мной?.

Напомним, бывший госсекретарь и главный соперник Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году Хилари Клинтон впервые заявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах.

Фото: Dreamstime.com

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