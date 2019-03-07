Президент США Дональд Трамп снова оконфузился, на этот раз он неправильно назвал фамилию директора корпорации Apple.
Дональд Трамп забыл фамилию директора корпорации Apple и назвал его не Тимом Куком, а Тимом Эпплом.
Об этом сообщает CNBC.
Конфуз произошел на заседании консультативного совета по кадровой политике.
– Мы очень ценим это (вклад Apple, – Ред.), Тим Эппл, – так обратился Трамп к директору Apple.
Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9
— Sean O’Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.
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К слову, ранее шесть различных источников в Белом доме сообщили, чем занимается Трамп в рабочее время.