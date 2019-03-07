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Забыл фамилию главы Apple: Трамп снова оконфузился

Президент США Дональд Трамп снова оконфузился, на этот раз он неправильно назвал фамилию директора корпорации Apple.

Забыл фамилию главы Apple: Трамп снова оконфузился

Дональд Трамп забыл фамилию директора корпорации Apple и назвал его не Тимом Куком, а Тимом Эпплом.

Об этом сообщает CNBC.

Конфуз произошел на заседании консультативного совета по кадровой политике.

– Мы очень ценим это (вклад Apple, – Ред.), Тим Эппл, – так обратился Трамп к директору Apple.

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К слову, ранее шесть различных источников в Белом доме сообщили, чем занимается Трамп в рабочее время.

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