Президент США Дональд Трамп снова оконфузился, на этот раз он неправильно назвал фамилию директора корпорации Apple.

Дональд Трамп забыл фамилию директора корпорации Apple и назвал его не Тимом Куком, а Тимом Эпплом.

Об этом сообщает CNBC.

Конфуз произошел на заседании консультативного совета по кадровой политике.

– Мы очень ценим это (вклад Apple, – Ред.), Тим Эппл, – так обратился Трамп к директору Apple.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O’Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.

Читайте: Школьник уснул на выступлении Трампа в Конгрессе

К слову, ранее шесть различных источников в Белом доме сообщили, чем занимается Трамп в рабочее время.