В Нижнем Новгороде (Россия) во время Масленицы людям бросали блины з крыши, называя это обрядом разбрасывания.
В музее-заповеднике Щелоковский хутор, который находится в Нижнем новгороде, отпраздновали Масленицу обрядом разбрасывания.
– Блины бросали из саней, с крыш, из окон. А еще — забрасывали на высокие крыши и ветви деревьев, – рассказал сотрудник музея Максим Олюнин.
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К слову, это не первый раз когда Россия удивляет празднованием Масленицы. В 2015 году в Ставрополе людей кормили блинами с лопаты.
Ранее Факты ICTV писали, что в столице Дагестана местные жители сняли “торжественное” открытие нового мусорника.
Фото: NN.ru
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