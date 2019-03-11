В Нижнем Новгороде (Россия) во время Масленицы людям бросали блины з крыши, называя это обрядом разбрасывания.

В музее-заповеднике Щелоковский хутор, который находится в Нижнем новгороде, отпраздновали Масленицу обрядом разбрасывания.

– Блины бросали из саней, с крыш, из окон. А еще — забрасывали на высокие крыши и ветви деревьев, – рассказал сотрудник музея Максим Олюнин.

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К слову, это не первый раз когда Россия удивляет празднованием Масленицы. В 2015 году в Ставрополе людей кормили блинами с лопаты.

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Фото: NN.ru