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В Австралии подросток разбил яйцо о голову сенатора после слов о теракте в Новой Зеландии

В Мельбурне (Австралия) подросток разбил яйцо о голову сенатора Фрейзера Эннинга из-за его заявления о том, что теракт в Новой Зеландии произошел по вине мигрантов-мусульман.

В Австралии подросток разбил яйцо о голову сенатора после слов о теракте в Новой Зеландии

Подросток разбил яйцо о голову сенатора Фрейзера Эннинга из-за его слов о теракте в Новой Зеландии.

Сенатор сделал публикацию в Twitter о том, что к случившемуся в Новой Зеландии теракту привела иммиграционная программа, которая позволяет мусульманам переселяться в эту страну.

– Реальная причина кровопролития на улицах Новой Зеландии сегодня – это иммиграционная программа, которая позволила мусульманским фанатикам мигрировать в Новую Зеландию, – написал он.

Позже он удалил запись, но ее успели скопировать и распространить в сети.

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал заявление сенатора отвратительным.

Инцидент с подростком произошел во время общения с журналистами. 17-летний парень стоял сзади сенатора и разбил яйцо об его голову, сняв это на мобильный.

Эннинг развернулся и дал ему пощечину.

Подростка арестовали на месте происшествия, а затем отпустили его до дальнейшего расследования.

Напомним, 15 марта в городе Крайстчерч на востоке Новой Зеландии мужчина расстрелял прихожан в мечете. В результате погибли 49 людей.

Нападавшим был австралиец, он совершил преступление из-за антиисламской позиции, также у него были антииммиграционные, антиэтнические взгляды.

Источник: The New York Times

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