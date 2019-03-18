PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

Полиция обрызгала сама себя слезоточивым газом во время протестов в Болгарии

В Софии (Болгария) полицейские обрызгали слезоточивым газом сами себя, пытаясь разогнать протестующих.

Полиция обрызгала сама себя слезоточивым газом во время протестов в Болгарии

В Софии два дня проходили антиправительственные протесты. В них участвовали несколько сотен человек. Они требовали борьбы с коррупцией во власти и смены правящей структуры в стране.

Протестующие хотели сломать забор и прорваться в парламент, и, чтобы предотвратить это полиция применила слезоточивый газ.

Читайте: 500 дыр в роговице: яркий экран смартфона повредил девушке глаза

Полицейские не учли направление ветра, и обрызгали коллега.

К слову, двое подростков устроили стрельбу в школе пригорода Сан Пауло (Бразилия).

Источник: Укрправда

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обокрали и требуют выкуп – как полицейские сотрудничают с ворами
Стрела насквозь пробила экран: смартфон спас австралийцу жизнь
Жители Алжира вновь вышли на антипрезидентские протесты
В Аргентине не начался учебный год из-за забастовки учителей
Перебегают где попало: как в Луцке ловят пешеходов-нарушителей
Под Винницей мужчину избили и закопали живьем
В Греции во время матча полицейские дубинками избили болельщиков Динамо Киев
Если под давлением наказывать правоохранителей, мы потеряем страну – Николаенко
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка