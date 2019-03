В Софии два дня проходили антиправительственные протесты. В них участвовали несколько сотен человек. Они требовали борьбы с коррупцией во власти и смены правящей структуры в стране.

Протестующие хотели сломать забор и прорваться в парламент, и, чтобы предотвратить это полиция применила слезоточивый газ.

Полицейские не учли направление ветра, и обрызгали коллега.

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn’t take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG

