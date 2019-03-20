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Украинец предложил пограничнику взятку в €5 и получил штраф в €4,3 тыс.

17 марта на латвийском пограничном пункте Патерниеки украинец попытался дать взятку сотруднику Государственной пограничной службы (ГПС) и был оштрафован.

Украинец предложил пограничнику взятку в €5 и получил штраф в €4,3 тыс.

На латвийском пограничном пункте Патерниеки украинец попытался дать взятку в размере €5 сотруднику Государственной пограничной службы (ГПС) и был оштрафован €4,3 тис.

В ГПС рассказали, что у въезжавшего на авто украинца не было полиса страхования здоровья и чтобы пограничники пропустили его в Латвию, водитель предложил взятку в размере €5.

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В отношении нарушителя начат уголовный процесс.

Напомним, вчера гражданину Нигерии, прилетевшему из Стамбула, не дали разрешение на пересечение границы и он попытался дать взятку пограничнику.

Источник: Капитал

 

Фото: Dreamstime

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