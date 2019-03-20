В Ивано-Франковске мужчина похитил несколько “игрушек” для взрослых из интим-магазина.

В Ивано-Франковске мужчина похитил из интим-бутика Без Табу несколько “игрушек” для взрослых. Видеозапись преступления опубликовали на странице Без Табу в Facebook.

Работники магазина не увидели, как мужчина прячет товары под куртку, так как отвлеклись на другую женщину.

В магазине для взрослых считают, что она могла быть сообщницей вора.

Стоимость похищенного оценивается в примерно 3 тыс. грн.

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Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины (Кража).

К слову, в центре Хмельницкого днем ​​на одном из больших экранов вместо рекламы появился ролик для взрослых.