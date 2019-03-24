В Барселоне полиция арестовала двоих пожилых мужчин за ограбление банков.

В Барселоне арестовали двух мужчин в возрасте 73 и 80 лет. Их обвиняют в ограблении нескольких банков.

– Арестованные заходили в банковские отделения в блестящей одежде, имея огнестрельное оружие. Они связывали служащих, забирали наличность и скрывались с места на общественном транспорте, – рассказали в Нацполиции Испании.

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Мужчины выходцы из Южной Америки. Их подозревают в двух ограблениях банков в Барселоне: на 32 тыс. и 45 тыс. евро.

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