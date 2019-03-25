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Не могли найти трап: король и королева Испании час просидели в самолете

24 марта король Испании Фелипе VI с королевой Летисией прилетели в Аргентину, но не могли выйти из самолета из-за отсутствия подходящего трапа.

Не могли найти трап: король и королева Испании час просидели в самолете

Король Испании Фелипе VI с королевой Летисией прилетели в Аргентину и не могли час выйти из самолета, потому что им подали слишком низкий трап.

Авиалайнер Airbus 310 приземлился в аэропорту Хорхе Ньюбери в центре Буэнос-Айреса. Там уже находилась официальная делегация во главе с министрами иностранных дел Аргентины и Испании.

На решение проблемы с трапом потратили около часа.

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Сначала самолет хотели отправить в другой аэропорт Буэнос-Айреса, где используются более высокие трапы, но потом выяснилось, что в аэропорт тоже есть нужный трап. Его подают президенту Аргентины Маурисио Макри.

Однако возникла другая проблема – открыть ангар в котором находился трап. Он открывается только по отпечатку пальцев. Спустя некоторое время человек, который смог его открыть, был найден.

К слову, в США в городе Дженсен на востоке штата Юта двое подростков украли небольшой самолет и пролетели на нем 24 км.

Источник: Milenio

Фото: Milenio

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