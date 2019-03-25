Apple запустила прямую трансляцию из театра Стива Джобса незадолго до презентации компании.

Компания Apple незадолго до презентации начала транслировать пустой театр Стива Джобса.

Вскоре после этого на экране начали появляться персонажи, которые могут быть связаны с новым сервисом Apple для просмотра видео.

Первым в театр позвонил актер Крис Эванс, который известен ролью Капитана Америки в различных лентах киновселенной Marvel.

Спустя какое-то время на экране появилась переписка Тима Кука и баскетболиста Кевина Дюранта.

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После этого появились различные вещи, которые пока никак не связаны с предстоящей презентацией компании.

Сейчас транслируют изображение с навигатора кого-то, кто направляется в театр.

К слову, компания Apple представила новое поколение наушников AirPods, которые работают дольше предшественника.

Фото: Apple