В магазин посуды на улице Семьи Сосниных в Киеве проник дикий кот.
Он забрался на полки с посудой. При попытках сотрудников магазина прогнать его, быстро перемещался, сбрасывая товар на пол.
Продавцы не смогли самостоятельно словить кота-хулигана и вызвали Команду спасения животных.
– Спасателю удалось незаметно подползти к коту, снять с полки, на которой он сидел, все бьющиеся предметы, после чего кота словили, – сообщает Kyiv Animal Rescue Group.
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К слову, в Миргороде Полтавской области дикий кабан забежал в город, он ранил двух женщин. Также животное успело повредить автомобиль, оцарапав его.
Источник Kyiv Animal Rescue Group
Фото: Kyiv Animal Rescue Group
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