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В Киеве кот-хулиган устроил погром в посудной лавке

В магазин посуды на улице Семьи Сосниных в Киеве проник дикий кот.

У Києві кіт-хуліган влаштував погром у посудній лавці

Он забрался на полки с посудой. При попытках сотрудников магазина прогнать его, быстро перемещался, сбрасывая товар на пол.

Продавцы не смогли самостоятельно словить кота-хулигана и вызвали Команду спасения животных.

– Спасателю удалось незаметно подползти к коту, снять с полки, на которой он сидел, все бьющиеся предметы, после чего кота словили, – сообщает Kyiv Animal Rescue Group.

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К слову, в Миргороде Полтавской области дикий кабан забежал в город, он ранил двух женщин. Также животное успело повредить автомобиль, оцарапав его.

Источник Kyiv Animal Rescue Group

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

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