Пока в ЦИК подсчитывают результаты голосования, соцсети с утра шутят над результатами выборов.
Избирательная кампания в 2019 году стала самой масштабной в истории Украины.
Центральная избирательная комиссия обработала 92,85% протоколов.
Лидером первого тура президентских выборов остается Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов. На втором месте Петр Порошенко – 15,95%, а на третьей позиции Юлия Тимошенко – 13,39%.
Между тем мы собрали для вас подборку шуток относительно кандидатов в президенты.
Шутка на 1 апреля? Лучшие мемы о выборах 2019 в Украине / 16 фотографий
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Раніше Факти ICTV писали, як у соцмережах жартують 1 квітня про результати виборів президента.
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