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В Черновцах подрядчики устроили гонки на тачке

В Черновцах сняли на видео, как подрядчики во время ремонта катают друг друга на тачке.

В Черновцах подрядчики устроили гонки на тачке

В Черновцах подрядчики устроили перерыв и гонки на тачке.

Читайте: В Харьков забрела дикая лиса

Один мужчина садится в тачку, а другой катает “пассажира” территорией, где проходит ремонт.

Гонки закончились, когда на дороге появилось авто.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ивано-Франковске мужчина похитил несколько “игрушек” для взрослых из интим-магазина.

Источник: ИА АСС.

Фото: Dreamstime

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