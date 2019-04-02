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В школе США забеременели сразу семь учительниц

В американском штате Канзас забеременели сразу семь учительниц, что составило почти половину преподавательского состава.

В школе США забеременели сразу семь учительниц

В американской начальной школе Oak Street Elementary School забеременели семь учительниц из 15.

Две учительницы родили в конце марта с разницей всего лишь в сутки. Между остальными разный разрыв, кто-то готовится стать мамой аж в октябре.

Директор школы отмечает, что с таким сталкивается впервые, а замену всем учительницам на время декрета нашли.

Сами же учительницы смеются с такого положения вещей, но рады, что могут обсуждать друг с другом особенности своего положения и поддерживать.

– Это уже безумно смешно. Мне казалось, что нас много, уже когда нас было трое. А затем нас стало четверо, а потом и пятеро, и вот нас семеро, и это уже комедия, – говорит одна из сотрудниц.

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К слову, в Мексике забеременела 70-летняя женщина.

Источник: Insider

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