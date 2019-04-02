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В Швеции голый полицейский арестовал преступника в сауне

В Швеции полицейский в сауне арестовал преступника, который находился в розыске.

В Швеции голый полицейский арестовал преступника в сауне

В городе Ринкебе (Швеция) полицейский во время отдыха в сауне арестовал преступника, который находился в розыске.

В пресс-службе полиции рассказали, что полицейский узнал в одном из присутствующих в сауне преступника, находящегося в розыске.

Мужчина обвинялся в уклонении от тюремного заключения за нападение при отягчающих обстоятельствах. Из-за этого арест был достаточно опасным.

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В полиции отметили, что “голый полицейский спокойно сказал ему, что тот должен считать себя арестованным”.

После позвонил коллегам, чтобы они забрали преступника.

По словам самого полицейского, арестованный не пытался бежать.

Ранее посла России вызвали в МИД Швеции из-за того, что одного из дипломатов подозревают в шпионаже.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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