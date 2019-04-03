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Меняю билеты на двушку на Подоле: реакция сети на вызов Зеленского

Сегодня Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко. Факты ICTV собрали реакцию сети на это обращение.

Володимир Зеленський

Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на обращение Зеленского. Кто-то шутит, что “есть два билета в 17 сектор. Меняю на двушку на Подоле”, а кто-то серьезно обеспокоен таким поведением Зеленского.

Политтехнолог Павел Нусс заявил, что все это похоже на пафосный театр, в котором пытаются воздействовать на избирателей. Он назвал все это цирком.

–  Какой алгоритм допуска – не допуска желающих зрителей взять участие в этом шоу? Ведь, таких желающих будет на порядок больше, чем предусмотрено мест в НСК.

Может Зеленский предложит продавать билеты на дебаты? А выступление квартала будет? А какая программа выступления?  – написал политический обозреватель.

Политтехнолог Алексей Голобуцкия считает, что соглашаясь на дебаты с Порошенко, Зеленский рискует.

Еще один политический эксперт Сергей Фурса назвал это фарсом:

– Мы просили дебаты, а не фарс. Технология заменяет суть и именно поэтому так важны дебаты по сути. Но за изобретение – пять. А за попытку технологично съехать с дебатов – двойка.

А вот вам несколько шуточек на эту тему.

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Меняю билеты на двушку на Подоле: реакция сети на вызов Зеленского / 8 фотографий

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Напомним, что Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко и ждет ответа в течение 24 часов.

Позже народный депутат от Блока Петра Порошенко Мария Ионова заявила, что Порошенко не будет участвовать в дебатах на НСК Олимпийский.

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