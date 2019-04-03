Сегодня Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко. Факты ICTV собрали реакцию сети на это обращение.

Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на обращение Зеленского. Кто-то шутит, что “есть два билета в 17 сектор. Меняю на двушку на Подоле”, а кто-то серьезно обеспокоен таким поведением Зеленского.

Политтехнолог Павел Нусс заявил, что все это похоже на пафосный театр, в котором пытаются воздействовать на избирателей. Он назвал все это цирком.

– Какой алгоритм допуска – не допуска желающих зрителей взять участие в этом шоу? Ведь, таких желающих будет на порядок больше, чем предусмотрено мест в НСК. Может Зеленский предложит продавать билеты на дебаты? А выступление квартала будет? А какая программа выступления? – написал политический обозреватель.

Политтехнолог Алексей Голобуцкия считает, что соглашаясь на дебаты с Порошенко, Зеленский рискует.

Еще один политический эксперт Сергей Фурса назвал это фарсом:

– Мы просили дебаты, а не фарс. Технология заменяет суть и именно поэтому так важны дебаты по сути. Но за изобретение – пять. А за попытку технологично съехать с дебатов – двойка.

А вот вам несколько шуточек на эту тему.

































Меняю билеты на двушку на Подоле: реакция сети на вызов Зеленского / 8 фотографий

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Напомним, что Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко и ждет ответа в течение 24 часов.

Позже народный депутат от Блока Петра Порошенко Мария Ионова заявила, что Порошенко не будет участвовать в дебатах на НСК Олимпийский.