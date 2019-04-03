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Трамп перепутал страну, в которой родился его отец

Дональд Трамп заявил, что его отец родился в Германии, хотя на самом деле он из Нью-Йорка (США).

Трамп перепутал страну, в которой родился его отец

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отец Фред Трамп родился в Германии, хотя на самом деле – в Нью-Йорке (США). Об этом он сказал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Во время разговора политики вспомнили о Германии.

Трамп заявил, что очень уважает немецкого канцлера Ангелу Меркель и ее страну.

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После этого он сказал, что его отец был немцем и “родился в прекрасном месте в Германии”.

К слову, отец Трампа родился в Нью-Йорке в 1905 году, а его дед Фридрих родился в Германии и эмигрировал в США в 1885 году.

Ранее Трамп забыл фамилию директора корпорации Apple и назвал его не Тимом Куком, а Тимом Эпплом.

 

Источник: AP

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