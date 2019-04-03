В Николаеве изменили название хлеба Стахановский в рамках декоммунизации.

Николаевский хлебозавод №1 изменил название хлеба Стахановский на Галицкий.

На предприятие поступило письмо от заместителя главы ОГА Вячеслава Боня, в котором говорилось о необходимости переименования.

Свою позицию он аргументировал законом Украины Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.

– В частности они расписали, что Стаханов Алексей Григорьевич начальник сектора социалистического соревнования. Они нам целое письмо прислали по этому поводу, – рассказали на хлебозаводе.

Новое название для хлеба придумали сотрудники завода.

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К слову, Алексей Григорьевич Стаханов – советский шахтер, новатор угольной промышленности и герой социалистического труда.

Его достижение в угольной промышленности было использовано ВКП(б) для кампании, известной как Стахановское движение. К нему относились рабочие, колхозники, инженерно-технические работники, которые многократно превышали установленные нормы производства.

К слову, Конституционный Суд Украины разрешил переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.

Источник: Новости-N