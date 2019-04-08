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Тюрьма и штраф: британку задержали за комментарий в Facebook

В аэропорту Дубая задержали британку Лалех Шахравеш за то, что в Facebook она назвала “кобылой” новую жену своего бывшего мужа.

Тюрьма и штраф: британку задержали за комментарий в Facebook

Британку Лалех Шахравеш могут посадить в Объединенных Арабских Эмиратах за то, что она назвала в комментариях новую жену бывшего мужа “кобылой”.

В 2016 году британка увидела в Facebook совместное фото мужа с новой женой и выразила свое недовольство в комментариях.

– Надеюсь, ты сдохнешь, идиот. Черт тебя возьми! Ты бросил меня ради этой кобылы, – написала она.

Недавно муж умер и британка приехала с дочкой в ОАЭ, потому что они были женаты 18 лет. Когда она приехала в Дубай ее арестовали прямо в аэропорту – именно за те 2 комментария в 2016.

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Новая жена бывшего мужа Шахравеш заявила в полицию. Законодательство ОАЭ предусматривает тюремное заключение или штраф за клевету и оскорбления в соцсетях. Это классифицируется как киберпреступления.

Теперь 55-летнюю Шахравеш могут посадить до двух лет лишения свободы или $65 тыс. штрафа.

14-летняя дочь самостоятельно вернулась в Великобританию, а женщину задержали правоохранители. Сейчас женщину отпустили под залог, но паспорт остался в полиции.

Дипломаты просили истицу забрать заявление, но она отказалась.

Напомним, безвизовый режим Украины с ОАЭ начал действовать с 31 декабря 2017 года.

Источник: ВВС

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