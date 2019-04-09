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Суд Бельгии оправдал близнецов, так как не смог их различить

В Бельгии суд оправдал братьев-близнецов по делу об избиении мужчины, потому что не смог их различить.

Суд Бельгии оправдал близнецов, так как не смог их различить

В городе Левен (Бельгия) суд оправдал братьев-близнецов по делу о драке, потому что не смог их различить.

28-летние Ибрагим и Мурат оказались в суде из-за нанесения побоев мужчине в октябре 2015 года.

На записи с камер видеонаблюдения полиция и жертва не смогли определить нападавшего.

В связи с этими обстоятельствами, суд решил, что нет достаточно доказательств для вынесения приговора мужчинам.

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В октябре 2015 года у братьев возник конфликт, когда один из них упал с велосипеда. Это вызвало смех у прохожих.

Один из близнецов агрессивно отреагировал, ударив прохожего, а второй попытался удержать брата, схватив его за спину.

– Очевидно, что один из них пытался удержать второго за спину. Поэтому его нельзя судить ни как преступника, ни как соучастника, – сказал судья.

Напомним, в Бразилии братьев-близнецов заставили платить алименты, потому что не смогли определить, кто из них отец.

Источник: ВВС

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