Миллиардер Алико Данготе из Нигерии снял со своего счета в банке $10 млн, чтобы увидеть, что он богат.
Алико Данготе снял со счета $10 млн для того, чтобы доказать самому себе, что богат. После того, как он увидел наличные, миллиардер положил деньги назад в банк.
По его словам, когда его состояние превысило $12-13 млрд, он подумал, что это лишь числа на бумаге и решил снять часть этих денег.
– Я положил их в багажник, приехал домой, открыл его, посмотрел на $10 млн и сказал: “Хорошо, теперь я верю, что у меня есть деньги”, – рассказал Данготе.
На следующий день, миллиардер вернул все в банк.
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Данготе является самым богатым человеком в Африке. Он владеет компанией Dangote Group, которая занимается продажей основной части товаров в Нигерии.
К слову, самому младшему миллионеру в Украине – 7 лет, а самому старшему – 99 лет.