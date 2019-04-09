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В Африке миллиардер снял $10 млн, посмотрел на них и вернул в банк

Миллиардер Алико Данготе из Нигерии снял со своего счета в банке $10 млн, чтобы увидеть, что он богат.

В Африке миллиардер снял $10 млн, посмотрел на них и вернул в банк

Алико Данготе снял со счета $10 млн для того, чтобы доказать самому себе, что богат. После того, как он увидел наличные, миллиардер положил деньги назад в банк.

По его словам, когда его состояние превысило $12-13 млрд, он подумал, что это лишь числа на бумаге и решил снять часть этих денег.

– Я положил их в багажник, приехал домой, открыл его, посмотрел на $10 млн и сказал: “Хорошо, теперь я верю, что у меня есть деньги”, – рассказал Данготе.

На следующий день, миллиардер вернул все в банк.

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Данготе является самым богатым человеком в Африке. Он владеет компанией Dangote Group, которая занимается продажей основной части товаров в Нигерии.

К слову, самому младшему миллионеру в Украине – 7 лет, а самому старшему – 99 лет.

Источник: Independent

Фото: Dreamstime

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