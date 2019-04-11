Полиция Лондона сегодня арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это событие вызвало бурную реакцию соцсетей, поскольку на кадрах видео 47-летний мужчина похож на старика.

Арест Джулиана Ассанжа взбудоражил соцсети – на видео задержания в старике, которого выводят лондонские полицейские из посольства Эквадора, практически невозможно узнать 47-летнего основателя WikiLeaks.

Многие обратили внимание на внешность мужчины – за пять лет он изменился до неузнаваемости.

Он больше напоминает патриарха Кирилла или российского писателя Льва Толстого.

Читайте: Первое видео ареста Ассанжа

Напомним, сегодня Джулиана Ассанжа задержала полиция Лондона в посольстве Эквадора, где он жил с 2012 года. Власти Эквадора лишили его убежища и пригласили британскую полицию.

Фото: скрин видео RT