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Патриарх Кирилл или Лев Толстой? Пользователи сети не узнали Джулиана Ассанжа

Полиция Лондона сегодня арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это событие вызвало бурную реакцию соцсетей, поскольку на кадрах видео 47-летний мужчина похож на старика.

Джуліан Ассанж арешт

Арест Джулиана Ассанжа взбудоражил соцсети – на видео задержания в старике, которого выводят лондонские полицейские из посольства Эквадора, практически невозможно узнать 47-летнего основателя WikiLeaks.

Многие обратили внимание на внешность мужчины – за пять лет он изменился до неузнаваемости.

Он больше напоминает патриарха Кирилла или российского писателя Льва Толстого.

Читайте: Первое видео ареста Ассанжа

 

Напомним, сегодня Джулиана Ассанжа задержала полиция Лондона в посольстве Эквадора, где он жил с 2012 года. Власти Эквадора лишили его убежища и пригласили британскую полицию.

Фото: скрин видео RT

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