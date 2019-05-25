Актеры Дизель шоу показали, как батюшки из Московского патриархата УПЦ пытаюсь выжить в Украине после томоса.
После того, как Украина получила томос, приходы МП УПЦ общины начали передавать ПЦУ.
Однако для батюшек МП УПЦ, о которых сложился стереотип недобросовестных священнослужителей, это стало настоящим ударом.
Читайте: В купальниках и без: голый флешмоб учителей в Дизель шоу
Батюшки собрались на совещание, дабы обсудить ситуацию и найти новый бизнес, куда можно вложить деньги. Среди предложений была и служба такси с тарифами по-божески.
Какие еще идеи выдвигали батюшки и к чему пришли – смотрите в новом выпуске Дизель шоу!
К слову, ранее актеры Дизель шоу также шутили на тему аренды жилья в Киеве.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+