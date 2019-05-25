Актеры Дизель шоу показали, как батюшки из Московского патриархата УПЦ пытаюсь выжить в Украине после томоса.

После того, как Украина получила томос, приходы МП УПЦ общины начали передавать ПЦУ.

Однако для батюшек МП УПЦ, о которых сложился стереотип недобросовестных священнослужителей, это стало настоящим ударом.

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Батюшки собрались на совещание, дабы обсудить ситуацию и найти новый бизнес, куда можно вложить деньги. Среди предложений была и служба такси с тарифами по-божески.

Какие еще идеи выдвигали батюшки и к чему пришли – смотрите в новом выпуске Дизель шоу!

К слову, ранее актеры Дизель шоу также шутили на тему аренды жилья в Киеве.