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ЖК ЖИР вместо Верховной Рады: как застройщики Крещатиком торговали

Актеры Дизель шоу сделали комедийный номер про застройщиков в Киеве.

ЖК ЖИР вместо Верховной Рады: как застройщики Крещатиком торговали

Дизель шоу показали смешной номер про киевский застройщиков. Очередной застройщик хочет построить на Крещатике новый ЖК ЖИР и не просто на центральной улице, а посередине проезжей части. С ростом сопротивления, растет и сумма. Спорный вопрос решает архитектор, который предлагает построить новый ЖК на месте Верховной Рады. Такая альтернатива приходится по вкусу застройщикам.

Сколько стоит место в самом центре столицы – смотрите в новом 60 выпуске Дизель шоу.

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К слову, ранее актеры Дизель шоу пошутили на тему пробок на киевских дорогах.

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