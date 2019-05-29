В Колумбии женщина прокатила на крыше голым своего мужа после того, как поймала его на измене.

Необычным способом жительница колумбийского города Барранкилья наказала своего мужа за супружескую измену.

Прямо из отеля, где был пойман изменник с любовницей, женщина увезла его на крыше авто абсолютно голым.

Конечно, сделала она это не силой. Муж сам разделся, когда жена выдвинула ему такие условия для прощения с ее стороны супружеской измены.

Необычное зрелище еще как повеселило жителей города, которые снимали обнаженного на телефоны.

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В итоге изменник оказался в полицейском участке за нарушение общественного порядка.

Напомним, британский психотерапевт описал мужчин и женщин, не способных хранить верность партнеру.

Источник: The Sun