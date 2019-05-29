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Жена прокатила по городу мужа-изменника голым на крыше авто

В Колумбии женщина прокатила на крыше голым своего мужа после того, как поймала его на измене.

Жена прокатила по городу мужа-изменника голым на крыше авто

Необычным способом жительница колумбийского города Барранкилья наказала своего мужа за супружескую измену.

Прямо из отеля, где был пойман изменник с любовницей, женщина увезла его на крыше авто абсолютно голым.

Конечно, сделала она это не силой. Муж сам разделся, когда жена выдвинула ему такие условия для прощения с ее стороны супружеской измены.

Необычное зрелище еще как повеселило жителей города, которые снимали обнаженного на телефоны.

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В итоге изменник оказался в полицейском участке за нарушение общественного порядка.

Напомним, британский психотерапевт описал мужчин и женщин, не способных хранить верность партнеру.

Источник: The Sun

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