В Австралии камера наблюдения сняла, как девушки пытались зарядкой для электрокара накачать шины.

Электрокары все еще остаются ноу-хау для некоторых людей. Подтверждением этому стало видео с камеры наблюдения, на котором видно, как две девушки в Австралии зарядкой для электромобиля пытались накачать шины.

Еще веселее наблюдать, когда они, потерпев неудачу с одним нагнетателем, не останавливаются – берут другой и снова не могут присоединить “насос” к ниппелю на колесе.

Читайте: В Мексике музыканты сыграли мелодию из Титаника во время потопа в ТЦ

Напомним, в Колумбии женщина прокатила на крыше голым своего мужа после того, как поймала его на измене.