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В Австралии две девушки “качали” шины зарядкой для электрокаров

В Австралии камера наблюдения сняла, как девушки пытались зарядкой для электрокара накачать шины.

В Австралии две девушки “качали” шины зарядкой для электрокаров

Электрокары все еще остаются ноу-хау для некоторых людей. Подтверждением этому стало видео с камеры наблюдения, на котором видно, как две девушки в Австралии зарядкой для электромобиля пытались накачать шины.

Еще веселее наблюдать, когда они, потерпев неудачу с одним нагнетателем, не останавливаются – берут другой и снова не могут присоединить “насос” к ниппелю на колесе.

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Напомним, в Колумбии женщина прокатила на крыше голым своего мужа после того, как поймала его на измене.

Фото: Dreamstime

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