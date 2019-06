Во время онлайн-трансляции заседания правительства провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана включился фильтр. Он превратил чиновников в котов – они получили розовые уши и милые усы.

О курьезе сразу сообщили под видео онлайн-трансляции заседания. После этого фильтр был выключен. Но это не помешало пользователям как следует посмеяться – они создали множество мемов и шуток в интернете.

WTH! KPK Minister turns into a kitty, apparently they uploaded live facebook video stream with cat filter on. Imagine their level of efficiency. Hillarious pic.twitter.com/nO8SKJ8K0i

— Mustafa Abdullah Baloch (@MustafaBaloch_) 14 июня 2019 г.