В Пакистане во время онлайн-трансляции заседания правительства провинции Хайбер-Пахтунхва произошел курьез.

Во время онлайн-трансляции заседания правительства провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана включился фильтр. Он превратил чиновников в котов – они получили розовые уши и милые усы.

О курьезе сразу сообщили под видео онлайн-трансляции заседания. После этого фильтр был выключен. Но это не помешало пользователям как следует посмеяться – они создали множество мемов и шуток в интернете.

WTH! KPK Minister turns into a kitty, apparently they uploaded live facebook video stream with cat filter on. Imagine their level of efficiency. Hillarious pic.twitter.com/nO8SKJ8K0i — Mustafa Abdullah Baloch (@MustafaBaloch_) 14 июня 2019 г.

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Позже политическая партия, на странице которой велась трансляция, объяснила случившееся, “человеческой ошибкой”. Политсила заявила, что “были приняты все необходимые действия, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем”.

К слову, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оконфузилась в Twitter, перепутав историческую дату.

Источник: The Indian Express