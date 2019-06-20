В сети появились фотожабы на прямую линию с Владимирым Путиным, которая состоялась 20 июня.

20 июня состоялась прямая линия с Владимирым Путиным. Факты ICTV собрали реакцию сети на это событие.

Пользователи отметили, что в ответах президента России много воды:

– Запасаемся надувными утками, матрасами, жилетами, будет очень много воды, – написали в соцсетях.

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Также люди пошутили над мастерским умением Путина ловко вешать лапшу на уши.

– Путин заявил о росте промышленности. Позавчера Росстат о замедлении роста в пять раз, – подметил один из пользователей.

Многие назвали это клоунадой чистой воды.

Еще больше смешных фотожаб на прямую линию с Владимиром Путиным.













































Многочасовой стендап: фотожабы на прямую линию с Путиным / 11 фотографий

К слову, Владимир Путин во время Прямой линии заявил, что получение российского гражданства упростят для всех украинцев, но для этого им понадобится приехать в Россию.