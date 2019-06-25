В Украине анонсировали появление купюры в 1000 гривен с изображением Владимира Вернадского. Факты ICTV собрали реакцию сети на новую банкноту.

С 25 октября в Украине появится новая купюра в 1000 гривен.

Украинцы восприняли эту новость неоднозначно. Кто-то уверен, что это приведет к инфляции:

– Купюра в 1000 гривен. Значит скоро гривна обесценится. Готовимся.

Кто-то иронизирует на счет зарплат.

– Особенно эпично будет выглядеть зарплата врача/учителя в четырех таких купюр.

Читайте: Что не так с цитатой Вернадского на купюре в 1000 гривен

Некоторые отмечают уместность появления на купюре в 1000 гривен Владимира Вернадского.

Смотрите еще больше интересных и остроумных комментариев на появление новой банкноты.













































Пенсия одной купюрой: реакция сети на появление 1000 гривен с Вернадским / 11 фотографий

К слову, мы писали, повлияют ли на инфляцию купюра в 1000 гривен и отмена мелких монет.