В Украине анонсировали появление купюры в 1000 гривен с изображением Владимира Вернадского. Факты ICTV собрали реакцию сети на новую банкноту.
С 25 октября в Украине появится новая купюра в 1000 гривен.
Украинцы восприняли эту новость неоднозначно. Кто-то уверен, что это приведет к инфляции:
– Купюра в 1000 гривен. Значит скоро гривна обесценится. Готовимся.
Кто-то иронизирует на счет зарплат.
– Особенно эпично будет выглядеть зарплата врача/учителя в четырех таких купюр.
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Некоторые отмечают уместность появления на купюре в 1000 гривен Владимира Вернадского.
Смотрите еще больше интересных и остроумных комментариев на появление новой банкноты.
Пенсия одной купюрой: реакция сети на появление 1000 гривен с Вернадским / 11 фотографий
К слову, мы писали, повлияют ли на инфляцию купюра в 1000 гривен и отмена мелких монет.
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