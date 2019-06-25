PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

Пенсия одной купюрой: реакция сети на появление 1000 гривен с Вернадским

В Украине анонсировали появление купюры в 1000 гривен с изображением Владимира Вернадского. Факты ICTV собрали реакцию сети на новую банкноту.

Пенсия одной купюрой: реакция сети на появление 1000 гривен с Вернадским

С 25 октября в Украине появится новая купюра в 1000 гривен.

Украинцы восприняли эту новость неоднозначно. Кто-то уверен, что это приведет к инфляции:

– Купюра в 1000 гривен. Значит скоро гривна обесценится. Готовимся.

Кто-то иронизирует на счет зарплат.

– Особенно эпично будет выглядеть зарплата врача/учителя в четырех таких купюр.

Читайте: Что не так с цитатой Вернадского на купюре в 1000 гривен

Некоторые отмечают уместность появления на купюре в 1000 гривен Владимира Вернадского.

Смотрите еще больше интересных и остроумных комментариев на появление новой банкноты.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Пенсия одной купюрой: реакция сети на появление 1000 гривен с Вернадским / 11 фотографий

К слову, мы писали, повлияют ли на инфляцию купюра в 1000 гривен и отмена мелких монет.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Что не так с цитатой Вернадского на купюре в 1000 гривен
Кто изображен на банкноте в 1000 гривен
США выделят $50 млрд Палестине, Египту, Иордании и Ливану
Многочасовой стендап: фотожабы на прямую линию с Путиным
Почему украинцы не умеют экономить и как откладывать 10% ежемесячно
США предоставят Украине почти $700 млн на оборону и борьбу с коррупцией
Как защитить сбережения на банковской карте от мошенников
Помощь от ЕС: деньги дают, но освоить их украинские чиновники не могут
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка