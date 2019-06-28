Президент России Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 со своей кружкой.

На ужине в честь лидеров стран G20 Владимир Путин пил только со своей кружкой-термосом.

– Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса, — объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин часто берет с собой в поездки специальную кружку, сохраняющую тепло и пьет свой чай.

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На ролике видно, что Путин сидит рядом с президентом США Дональдом Трампом, который выпивает бокал вина.

К слову, Факты ICTV писали, как прошла встреча Путина и Трампа в рамках G20 и о чем говорили политики.