Во Франции судят петуха Мориса за то, что он громко и очень рано кукарекает.

В департаменте Приморская Шаранта на западе Франции судят петуха Мориса. В суд на его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи, которые пытаются уже несколько лет отстоять свое право на спокойный сон.

Они выступали на местном радио, создали несколько петиций и в конце концов решили предъявить иск на €1 тыс.

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На первое заседание не явились ни истцы, ни петух с хозяйкой. Пострадавшую сторону представлял адвокат, который пытался убедить суд в том, что район его клиентов — отнюдь не сельская местность, а пригород, и держать петухов там не положено.

Решение по делу петуха будет вынесено в сентябре.

Напомним, 34 судьи Окружного административного суда Киева не явились на обязательное квалификационное оценивание якобы из-за болезни.

Источник: Ouest France