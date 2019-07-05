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Столица Нидерландов? Геращенко оконфузилась, желая подловить Зеленского

Ирина Геращенко, в попытке уличить Администрацию президента в плохом знании географии, сама допустила подобную ошибку.

Столица Нидерландов? Геращенко оконфузилась, желая подловить Зеленского

За день до визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, на его официальном сайте появился релиз, в котором назвала столицей страны Торонто вместо Оттавы.

Со временем пресс-служба президента исправила ошибку, уточнив, что Торонто – столица провинции Онтарио.

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Вице-спикер Рады Ирина Геращенко хотела указать команде президента на ошибку, опубликовав в Facebook пост, в котором перечислила несколько стран и столиц. Также она упомянула Гаагу, назвав ее столицей Нидерландов. Хотя столицей королевства является Амстердам.

Позже Геращенко все же удалила свой пост.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился в Торонто с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Фото: УНИАН

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