Ирина Геращенко, в попытке уличить Администрацию президента в плохом знании географии, сама допустила подобную ошибку.

За день до визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, на его официальном сайте появился релиз, в котором назвала столицей страны Торонто вместо Оттавы.

Со временем пресс-служба президента исправила ошибку, уточнив, что Торонто – столица провинции Онтарио.

Читайте: В Пакистане министры оконфузились во время прямой трансляции заседания правительства

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко хотела указать команде президента на ошибку, опубликовав в Facebook пост, в котором перечислила несколько стран и столиц. Также она упомянула Гаагу, назвав ее столицей Нидерландов. Хотя столицей королевства является Амстердам.

Позже Геращенко все же удалила свой пост.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился в Торонто с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.