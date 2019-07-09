В британском супермаркете обнаружили кусок мяса, который очень похож на Владимира Путина.

В лондонском супермаркете музыкант Мэтт Гордон нашел мясной стейк, который очень похож на президента России Владимира Путина.

– Я искал, чем бы перекусить, но, когда проходил мимо мясных рядов, резко остановился. Я не мог в это поверить. Этот стейк выглядел как Путин, – рассказывает мужчина.

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Также Мэтт Гордон отметил, что не решился купить это мясо.

– Я не хотел быть ответственным за шипение Владимира Путина на сковородке – мало ли что случилось бы со мной потом, – добавил Гордон.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети появились фотожабы на прямую линию с Владимирым Путиным, которая состоялась 20 июня.

Фото: Matthew Gordon