Во время выступления в Белом доме, на саммите, посвященном социальным сетям, Дональд Трамп заявил, что Арнольд Шварценеггер мертв.

Актер сразу же отреагировал, сообщив, что все еще здесь, и предложил сравнить налоговые декларации.

– Я все еще здесь. Хочешь, сравним налоговые декларации, Дональд Трамп? – написал Арнольд Шварценеггер в Twitter.

I’m still here. Want to compare tax returns, @realDonaldTrump? https://t.co/lMQHsE1bQK

— Arnold (@Schwarzenegger) 11 июля 2019 г.