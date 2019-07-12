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Трамп заявил о смерти Шварценеггера. Актер отметил, что еще здесь

Во время выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Арнольд Шварценеггер мертв. Однако актер отметил, что все еще здесь.

Трамп заявил о смерти Шварценеггера. Актер отметил, что еще здесь

Во время выступления в Белом доме, на саммите, посвященном социальным сетям, Дональд Трамп заявил, что Арнольд Шварценеггер мертв.

– Арнольд Шварценеггер. Знаете что? Он умер. Я был там, – заявил президент США.

Актер сразу же отреагировал, сообщив, что все еще здесь, и предложил сравнить налоговые декларации.

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– Я все еще здесь. Хочешь, сравним налоговые декларации, Дональд Трамп? – написал Арнольд Шварценеггер в Twitter.

Позже выяснилось, что Трамп говорил о смерти фигурально, вспоминая рейтинги реалити-шоу Ученик. Президент США был его ведущим и продюсером с 2003 по 2015 годы. После него передачу до 2017 года вел Шварценеггер.

Ранее в своей речи ко Дню независимости США Дональд Трамп заявил, что американцы захватывали аэропорты в XVIII веке.

Источник: TJ

Фото: Dreamstime

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