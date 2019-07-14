PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

#BottleCapChallenge: ВСУ показали мастер-класс с зениткой

Бойцы ВСУ выполнили челлендж #BottleCapChallenge с помощью зенитной установки.

#BottleCapChallenge: ВСУ показали мастер-класс с зениткой

К флешмобу в сети, в основе которого лежит откручивание крышек с бутылок, присоединились Вооруженные силы Украины.

Бойцы ВСУ выполнили трюк, избрав в качестве “инструмента” зенитную установку.

Попробовали себя в #BottleCapChallenge и спасатели ГСЧС. Работник Деснянского районного управления ГСЧС с легкостью сбил крышку с бутылки ногой, что сняли на видео его коллеги.

Читайте: Ибрагимович отметился дублем за Гэлакси и открыл ногой бутылку после матча

Напомним, жена футболиста Николая Морозюка присоединилась к #BottleCapChallenge, открыв бутылку грудью.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Завершение Sea Breeze: украинские и американские морпехи отбили последнюю учебную атаку
Левандовски откупорил шампанское ногой
Зачистить населенный пункт от противника: в Ровненской области продолжаются совместные учения с НАТО
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защита от мин и фугасов. Украина запустила производство системы Оберег-С
Половину бюджета ВСУ необходимо направлять на развитие войска – Хомчак
Герои наших сердец: флешмоб от МТОТ собрал более 100 историй
Ибрагимович отметился дублем за Гэлакси и открыл ногой бутылку после матча
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка