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Седые Усик и Коноплянка: звезд спорта “состарили” в FaceApp

В сети показали, как звездные украинские спортсмены могли бы выглядеть в старости. Эксперимент провели с помощью приложения FaceApp.

Седые Усик и Коноплянка: звезд спорта “состарили” в FaceApp

Известных украинских спортсменов для шутки “состарили” с помощью приложения FaceApp, который набирает популярность в сети.

После добавления эффектов к фотографиям представителей спорта, можно увидеть как они “будут выглядеть в старости”.

Для эксперимента выбрали звездных спортсменов, имеющих наибольшее количество поклонников в соцсетях. Среди них: Евгений Коноплянка, Элина Свитолина, Александр Усик и другие.

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Седые Усик и Коноплянка: звезд спорта “состарили” в FaceApp / 10 фотографий

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К слову, “процедуру старения” в сети уже успели пройти голливудские актеры и известные музыканты.

Фото: Сегодня

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