В сети показали, как звездные украинские спортсмены могли бы выглядеть в старости. Эксперимент провели с помощью приложения FaceApp.
Известных украинских спортсменов для шутки “состарили” с помощью приложения FaceApp, который набирает популярность в сети.
После добавления эффектов к фотографиям представителей спорта, можно увидеть как они “будут выглядеть в старости”.
Для эксперимента выбрали звездных спортсменов, имеющих наибольшее количество поклонников в соцсетях. Среди них: Евгений Коноплянка, Элина Свитолина, Александр Усик и другие.
Седые Усик и Коноплянка: звезд спорта “состарили” в FaceApp / 10 фотографий
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К слову, “процедуру старения” в сети уже успели пройти голливудские актеры и известные музыканты.
Фото: Сегодня
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