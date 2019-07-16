В центре Киева люди в защитной одежде раздают агитационные листовки.
Возле станции метро Печерская в Киеве люди в противогазах и защитных плащах раздают агитационные листовки.
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В соцсетях шутят, что политическую агитацию раздают за кандидата от Чернобыля, но его имя не называется.
Напомним, ЦИК отказалась регистрировать 17 наблюдателей на парламентские выборы от ОБСЕ, которые являются гражданами России.
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