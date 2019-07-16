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В Киеве агитаторы в противогазах раздают листовки за кандидата “от Чернобыля”

В центре Киева люди в защитной одежде раздают агитационные листовки.

В Киеве агитаторы в противогазах раздают листовки за кандидата “от Чернобыля”

Возле станции метро Печерская в Киеве люди в противогазах и защитных плащах раздают агитационные листовки.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

В соцсетях шутят, что политическую агитацию раздают за кандидата от Чернобыля, но его имя не называется.

Напомним, ЦИК отказалась регистрировать 17 наблюдателей на парламентские выборы от ОБСЕ, которые являются гражданами России.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев оперативный

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