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В Польше пес сел на поезд и поехал к своей возлюбленной

В Польше пес породы шотландская овчарка сбежал из дома и сел на поезд, идущий в город, в котором жила его возлюбленная.

шотландська вівчарка

В поезде Жешув-Гданьск контролеры обнаружили безбилетного пассажира – собаку, которая находилась в вагоне без хозяина.

Они передали животное в приют в Кракове и начали поиски хозяина пса через соцсети.

Оказалось, что он живет в Жешуве и недавно ездил с собакой отдыхать на Балтийское море, где его питомец подружился с другой собакой.

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По его словам, раньше собака никогда не убегала из дома, но, видимо, сильные чувства заставили его вернуться к своей возлюбленной.

Остается загадкой – каким образом пес нашел необходимый ему поезд.

К слову, во время матча собака-голкипер спасла ворота, “отбив” пенальти.

Источник: ТВN24

Фото: Pixabay

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