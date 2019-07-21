На избирательном участке № 102 в Кировоградской области использовали для хранение бюллетеней кастрюлю вместо сейфа.

В Кировоградской области на избирательном участке для хранения бюллетеней использовали кастрюлю.

– Блестящая рыбка – плохая уха. Употребляй, Федька, то хрен, то редьку. Фото – с реального участка, – написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Для верности на посудине написали фломастером слово “сейф”, опломбировали и передали на хранение дежурному полиции.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

В общественной организации ОПОРА сообщили, что фото было сделано на участке № 350666 (село Нагорное, Светловодский район). Сельский голова Великоандрусовской ОТГ “умышленно” отказал комиссии в обеспечении сейфом. В конце концов на избирательный участок все же привезли нормальный сейф.

К слову, Факты ICTV следят за нарушениями на парламентских выборах 2019 онлайн.