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На избирательном участке Николаева человек снял штаны и трусы

На одном из избирательных участков Николаева мужчина решил снять штаны и трусы перед тем, как вкинуть бюллетень в урну.

Вибори в парламент 2019

На избирательном участке в Николаеве на улице Продольная, 9-а 55-летний мужчина нарушил общественный порядок, сняв штаны и трусы перед тем, как бросить бюллетень в урну.

– На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, которая доставила мужчину в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и мотивов совершения хулиганских действий, – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, избиратель заявлял, что своими действиями показывал, что он украинец.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (Хулиганство).

К слову, на избирательном участке № 102 в Кировоградской области для хранения бюллетеней использовали кастрюлю.

Источник: Нацполиция

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