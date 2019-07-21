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Это не игра – бабушка отчитала Разумкова на участке

На выборах в Верховную Раду голосовать пришел Дмитрий Разумков, лидер партии Слуга народа. На участке его отчитала женщина, которая недовольна политикой партии.

Разумков на дільниці

Дмитрий Разумков, лидер политсилы Слуга народа, пришел голосовать на свой участок, где к нему с возмущением обратилась женщина пенсионного возраста.

– Выборы – это не игра, – отметила женщина.

На что Разумков ответил, что она плохо знакома с программой их партии, которая работает исключительно на интересы нашего государства.

Напомним, за ходом событий во время голосования вы можете следить здесь: Выборы в Верховную Раду 2019

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